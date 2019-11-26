Под Саратовом пропал 12-летний мальчик. Его ищут четвертые сутки

Ребенок пропал 21 ноября в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области. Мальчик вечером пошел гулять с двумя приятелями, затем подростки разошлись, но домой один из них так и не вернулся.

Как сообщил региональный СК, его ищут следователи и криминалисты, полицейские, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего.

«Поисковые мероприятия ведутся непрерывно. Проводятся осмотры жилых домов и нежилых строений, прочесывается местность, обследуются водоемы, производятся допросы родственников мальчика, учащихся и педагогического состава школы, где обучается ребенок», — сказано в сообщении пресс-службы СК. В поисках задействованы шесть квадрокоптеров.