Суд вынес приговор участникам похищения и убийства людей под Петербургом в 2014 году

Санкт-Петербургский суд вынес приговор фигурантам дела о похищениях, вымогательствах и убийствах в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Санкт-Петербургский городской суд на основании единогласного вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Спиридонова, Виктора Баюрова, Евгения Кагало и Андрея Левандовского», — сказано в сообщении.

Их признали виновными в зависимости от роли и степени участия по статьям УК РФ РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере», «Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, по найму», «Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное организованной группой». Речь идет об убийстве двух лиц и похищении человека, а также организации и руководстве убийством по найму.

Суд выяснил, что в 2014 году подсудимые в составе преступной группы похитили двух человек в Сестрорецке и вымогали у их родственников и знакомых деньги. После этого преступники убили своих жертв и спрятали трупы.

Спиридонов также в декабре 2013 года в городе Сосновой Бор под Санкт-Петербургом организовал убийство и получил за это деньги.

Теперь он получил 24 года лишения свободы, Левандовский — 20 лет, Баюров — 16 лет, Кагало — семь с половиной лет. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.