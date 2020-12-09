«Почувствовал что-то железное во рту»: подмосковный священник рассказал о нападении

Двое молодых людей напали на священнослужителя Михаила Лупу возле храма в подмосковном селе Константиново. Пистолетом и ножом они стали угрожать мужчине убийством. В итоге нападавших задержали сотрудники полиции.

Нападение на священнослужителя произошло вечером 8 декабря у Сретенского храма в Сергиево-Посадском городском округе. По словам протоиерея, он сделал замечание двум молодым людям, которые рядом с храмом громко слушали музыку и нецензурно выражались.

«Объяснил, что здесь [находится] кладбище, здесь похоронены наши предки. Нужно с каким-то уважением относиться, ладно не к церкви, но к своим предкам. Вообще к людям нужно с уважением относиться», — рассказал «360» Михаил Лупу.

Он добавил, что после просьбы вести себя потише на него посыпались оскорбления и брань. Затем священнослужитель оступился и упал на землю. Один из парней полез драться, и в какой-то момент настоятель храма увидел нож.

«Потом я услышал такие хлопки, почувствовал, что что-то железное у меня во рту. Как потом мне сказала женщина, которая это видела, меня пистолетом он бил по лицу. Потом они убежали», — поделился протоиерей.

Он отметил, что нападавшие выбили ему зуб и оставили множество ушибов. Позже молодые люди вернулись к храму, где сначала их поймали местные жители, а затем задержали правоохранители.

«На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Нападавшие были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции завели уголовное дело об угрозе убийством священнослужителю. У задержанных изъяли раскладной нож и пневматический пистолет. Пока все обстоятельства и детали продолжают выяснять.