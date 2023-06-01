Эксклюзив 01 июня 2023, 12:47 Почти сотню свертков с наркотиками обнаружили у задержанного в Можайске мужчины Росгвардия: 93 свертка с наркотиками обнаружили у гражданина Узбекистана в Можайске

Читать 360tv в

Подозрительного мужчину задержали в Можайске в ночь на 1 июня. Правоохранители обнаружили при нем почти сотню свертков с наркотическими веществами, сообщили «360» в главном управлении Росгвардии по Московской области.

Подозрительного мужчину заметили возле дома № 1 по Красноармейской улице. По указанному адресу выехал наряд полиции.

Реклама

На месте подмосковные росгвардейцы задержали 20-летнего гражданина Узбекистана. В задержании участвовали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Можайскому округу. Выяснилось, что мужчина временно зарегистрирован на улице Маршала Прошлякова в Москве.

«При личном досмотре были обнаружены 87 свертков желтого цвета, три свертка зеленого цвета и три свертка красного цвета с неизвестным веществом, предположительно, наркотического производства», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

При досмотре мужчина заявил, что не знает, какой вид наркотиков в свертках. Он назвал имя другого мужчины, у которого должна быть эта информация. Задержанного передали прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы по Можайскому округу для дальнейшего разбирательства.

Ранее полицейские изъяли более 700 граммов наркотиков у мужчины, задержанного в Кашире. Свертки с запрещенными веществами обнаружили при проверке на посту ДПС.