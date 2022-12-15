Криминал 15 декабря 2022, 03:26 Почти 50 человек пострадали от мошенника в Пензе

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Нижегородец получил срок за мошенничество в Пензе. От его действий пострадали 49 местных жителей, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на Ленинский районный суд Пензы.

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Уточняется, что мужчина брал с потерпевших деньги якобы для одобрения кредита, а потом отказывал в выдаче займа. Реальной возможности оформлять кредиты у него не было. Общая сумма ущерба составила 1 490 193 рублей. Злоумышленник получил четыре года тюрьмы.