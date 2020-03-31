Почти полмиллиона рублей похитили с банковского счета пенсионера из Ижевска

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что со счета пенсионера пытаются списать средства. Для «защиты» от этого он попросил скачать специальную программу, которая и дала доступ злоумышленнику к личному кабинету мужчины в банке.

Позже пенсионер увидел, как с чего банковского счета списываются деньги. Он испугался и отключил телефон, но это не помогло, и со счета пропало 499 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».