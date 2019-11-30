Почти 6 кг золота украли в Красноярске. Возможный преступник попал на видео

Житель Красноярска украл из офиса 5,9 килограмма золота. Камеры наружного наблюдения запечатлели возможного преступника, личность которого теперь предстоит выяснить. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

«Сотрудниками уголовного розыска изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения. На них установлен момент совершения преступления и возможный подозреваемый», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина в черных штанах, куртке и шапке не спеша идет по коридору. На одном плече у него висит рюкзак, а лицо закрыто белой медицинской маской.

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Как стало известно, ограбление произошло в одном из офисов в Центральном районе города. Мужчина забрал из сейфа 5,9 килограмма золота общей стоимостью порядка 18 миллионов рублей.

Сотрудники полиции отметили, что золото находилось «в неприспособленном для этого месте, без надлежащих условий безопасности и охраны».

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого.