Почти 40 человек насильно удерживали в пензенском наркоцентре. Видео

В Пензенской области почти 40 человек насильно удерживали в центре реабилитации алкоголиков и наркоманов. У организации не было лицензии на медицинскую деятельность и медиков в штате.

С февраля 2018 по ноябрь 2021 года организованная группа под видом сотрудников реабилитационных центров похищала в регионе людей и насильно удерживала их в помещениях, расположенных в Каменке и Пачелмском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по области.

«Организация <…> не имела лицензии на медицинскую деятельность, ее сотрудники <…> не имели необходимого медицинского образования, в самих реабилитационных центрах отсутствовали специализированные стационары. К удерживаемым в центрах лицам применяли насилие и угрозы применения насилия, моральное и психологическое давление», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленники, добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обещали зависимым лечение от алкоголизма и наркомании. Клиентов они искали через созданный сайт. Получали от родственников потерпевших деньги, похищали их и запирали в арендованном помещении.

«Лишение свободы для разных граждан составляло от нескольких месяцев до года», — подчеркнули правоохранители.

Связываться с близкими «пациентам» разрешали раз в неделю. Телефонный звонок контролировали сотрудники центра.

Полиции удалось задержать участников организованной группы 1984, 1980 и 1991 годов рождения. Двух подозреваемых арестовали, третьего поместили под домашний арест. Еще одного соучастника объявили в розыск.

После того, как в мнимый центр нагрянули силовики, некоторые его пациенты на камеру рассказывали о своем якобы лечении.

«Здесь я нахожусь против своей воли. <…> Не разрешают говорить об условиях, о содержании, об эмоционально значимых моментах, о сроках, о деньгах. Договор я подписал методом принуждения», — процитировало РИА «Новости» одного из пострадавших.

Всего полиция освободила 37 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям о похищении и незаконном лишении свободы.