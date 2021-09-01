Почти 4 млн рублей украли из машины туристки в Анапе

Жительница Новосибирска лишилась 3,7 миллиона рублей. Их украли из машины, когда та находилась на пляже Анапы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД РФ.

Женщина заявила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. В его машине обнаружили 700 тысяч рублей. «Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.