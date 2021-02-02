Почти 30 подпольных мастерских оружейников накрыли в России. Видео

Федеральная служба безопасности задержала 43 человека в рамках дела о подпольном оружии. Задержания проходили в 19 регионах, закрыли 28 мастерских. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сказано в заявлении ЦОС.

В январе в Москве, Подмосковье, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях, а также в республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях следователи провели обыски в домах нелегальных оружейников.

В итоге у них нашли и забрали 191 единицу огнестрельного оружия российского и иностранного производства, 50-миллиметровый пехотный миномет и 45-миллиметровую пушку.

В частности, силовики обнаружили восемь пистолетов-пулеметов, три пулемета, 18 автоматов различной модификации, специальную снайперскую винтовку «Винторез», 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, а также более 26 тысячи патронов, 34,5 килограмма взрывчатых веществ (пороха, тротила), 29 приспособлений для бесшумной стрельбы.

По итогам операции деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов прекращена.