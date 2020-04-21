    21 апреля 2020, 19:03

    Почти 200 женщин оказались в рабстве у начальника российской колонии

    Нина Петлинова

    Бывшего временно исполняющего обязанности начальника исправительной колонии № 14 в Мордовии будут судить за организацию рабского труда. Он заставлял осужденных женщин работать на швейном производстве сверхурочно.
    Почти 200 женщин оказались в рабстве у начальника российской колонии

    Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Наталья Афанасьева. Она отметила, что его обвиняют сразу по двум статьям — «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».

    По информации следствия, начальник ИК-14 с ноября по декабрь 2018 года незаконно заставлял осужденных сверхурочно работать на швейном производстве. Речь идет в том числе и о труде в ночное время. Следствие признало потерпевшими 198 женщин. Еще 450 человек выступили как свидетели.

    Telegram-канал «Зона права» сообщил, что речь может идти о Юрии Куприянове. Там уточнили, что многие женщины работали по 15 часов шесть дней в неделю. За жалобы заключенных он лишал их пищи или сажал в карцер.