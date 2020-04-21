Почти 200 женщин оказались в рабстве у начальника российской колонии

Бывшего временно исполняющего обязанности начальника исправительной колонии № 14 в Мордовии будут судить за организацию рабского труда. Он заставлял осужденных женщин работать на швейном производстве сверхурочно.

Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Наталья Афанасьева. Она отметила, что его обвиняют сразу по двум статьям — «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».

По информации следствия, начальник ИК-14 с ноября по декабрь 2018 года незаконно заставлял осужденных сверхурочно работать на швейном производстве. Речь идет в том числе и о труде в ночное время. Следствие признало потерпевшими 198 женщин. Еще 450 человек выступили как свидетели.

Telegram-канал «Зона права» сообщил, что речь может идти о Юрии Куприянове. Там уточнили, что многие женщины работали по 15 часов шесть дней в неделю. За жалобы заключенных он лишал их пищи или сажал в карцер.