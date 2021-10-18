Почти 200 запрещенных телефонов нашли в ИК-1 в Северной Осетии

Более 180 средств связи, заточки, и другие запрещенные предметы обнаружили во время пресечения беспорядков в ИК-1 в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН России.

«Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания», — сказано в сообщении

В ведомстве отметили, что предварительный ущерб от противоправных действий составил более трех миллионов рублей. Сейчас в исправительной колонии работают комиссия ФСИН и другие правоохранительные органы. Они организовали комплекс оперативно-профилактических мероприятий, чтобы декриминализировать обстановку в исправительном учреждении.

Волнения в ИК-1 удалось подавить в прошлую пятницу. По данным ФСИН, беспорядки устроили два заключенных, которые находились в ШИЗО. В общей сложности в колонии содержались порядка 600 человек. В СК возбудили уголовное дело по факту беспорядков.