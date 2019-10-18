Почти 200 ударов ножом и отрезанное ухо: петербурженка проведет 13 лет в колонии за жестокое убийство сестры

Суд установил, что Елизавета Дубровина с особой жестокостью убила сестру Стефанию в ночь с 23 на 24 февраля 2016 года. Личная неприязнь стала причиной 189 ножевых ударов в жизненно-важные органы и отрезанного уха. Потерпевшая скончалась на месте от ранений и кровопотери.

Преступница на 13 лет отправится в колонию общего режима по решению суда. Однако приговор пока не вступил в законную силу.