Важное 20 ноября 2023, 20:44 Почти 20 человек попали в больницу из-за отравления наркотиками в Астрахани Астраханский Минздрав: 19 человек госпитализировали с отравлением наркотиками Pxhere

Читать 360tv в

Случай массового отравления наркотиками зафиксировали в Астрахани. Об этом сообщил Минздрав Астраханской области в своем Telegram-канале.

«В период с 17 по 21 ноября в ГКБ № 3 имени С. М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами», — указали в ведомстве.

Реклама

После лечения большинству пациентов стало лучше, двоих уже выписали в удовлетворительном состоянии. Еще 17 человек по-прежнему остаются в больнице.

Состояние шести из них оценили как тяжелое, отметили в региональном Минздраве. Еще 11 пациентов находятся в общей палате в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала группу иностранцев, подозреваемых в распространении наркотиков в Астраханской области.

Ранее жительница Москвы попала в больницу из-за отравления наркотиками вместе с пятью детьми. Семья считалась благополучной и не привлекала внимание сотрудников ПДН.