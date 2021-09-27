Почти 16 тысяч человек погибли из-за преступлений в России за последние 8 месяцев

Жертвами преступлений за восемь месяцев 2021 года стали 15,8 тысячи человек, еще более 22 тысяч пострадали. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности. С документом ознакомился ТАСС.

«В результате преступных посягательств погибли 15,8 тысячи человек, здоровью 22,2 тысячи человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,2% погибших (5,9 тысячи человек), на города и поселки городского типа — 67,7% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред [15 тысяч человек]», — сказано в материалах.

По данным министерства, четыре из пяти преступлений регистрируются в городах и поселках городского типа, всего их 1,1 миллиона. В сельской местности происходит почти пятая часть (18,6%) правонарушений. Там зарегистрировано 251,8 тысячи преступлений. Это на 4,8% меньше, чем за этот период в 2020 году.

Статистические данные о состоянии преступности в России за последние восемь месяцев в целом говорят о стабильности оперативной обстановки на территории страны. С января по август 2021 года зарегистрировали на 0,8% меньше правонарушений, чем за восемь месяцев прошлого года.

Ущерб от преступлений в этом году составил 299,58 миллиарда рублей, что на 15,8% меньше, чем в 2020-м. Основная часть ущерба (89,2%) пришлась на преступления, которые фиксировали в городах и поселках городского типа.

В МВД уточнили, что материальный ущерб от преступлений экономической направленности равен 187,8 миллиарда рублей. Всего с января по август 2021 года было зарегистрировано 86,6 тысячи преступлений данного типа.