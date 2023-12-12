Важное 12 декабря 2023, 12:38 Почти 150 терактов предотвратили в России с начала года НАК: в России в 2023 году предотвратили 146 терактов РИА «Новости»

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В России с начала 2023 года удалось предотвратить 228 террористических преступлений, в том числе 146 терактов. Кроме того, удалось разоблачить 73 законспирированные террористические ячейки. Об этом информировал Национальный антитеррористический комитет.

«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек», — процитировало сообщение комитета РИА «Новости».

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Удалось заблокировать счета свыше четырех тысяч причастных к финансированию терроризма и ВСУ на общую сумму более 110 миллионов рублей.

Кроме того, с начала года в России удалось закрыть 146 подпольных оружейных мастерских и пресечь деятельность более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия. В интернете удалили более 15,5 тысячи материалов террористического содержания.

Помимо этого, правоохранители выработали дополнительные меры по повышению эффективности противодействия террористических угрозам в условиях спецоперации и предстоящих выборов. О каких мерах идет речь, НАК не уточнил.

Ранее стало известно, что ФСБ в 2023 году предотвратила в Крыму 14 диверсий и терактов.