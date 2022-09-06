Почти 100 пакетов с героином изъяли у мужчины в Самаре | 360°

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Почти 100 пакетов с героином изъяли у мужчины в Самаре

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Уголовное дело завели на мужчину по подозрению в распространении наркотиков в Самаре. У него изъяли 98 пакетов героином, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции.

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По данным следствия, у подозреваемого также нашли телефон с координатами, где нужно было сделать закладки. Мужчина признался, что был в курсе незаконности его деятельности, но хотел подзаработать. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Наркотики

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