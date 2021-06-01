Сидевшего с Путиным на параде Победы ветерана обокрали в Москве

Пожилой житель Москвы стал жертвой злоумышленников. Неизвестные обманом убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны отдать им 400 тысяч рублей.

Пенсионер рассказал о хищении денежных средств сотрудникам отдела полиции по району Текстильщики 29 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка.

Ветеран ВОВ Василий Пронин уточнил, что ему на домашний телефон позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов.

«Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. По словам звонившего, это якобы было необходимо для задержания с поличным мошенника», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Доследственную проверку организовали и в управлении СК РФ по Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

Василий Гаврилович Пронин, напомнило РИА «Новости», участвовал в битве на Курской дуге. Во время парада Победы 9 мая он сидел рядом с Владимиром Путиным. Президент РФ укрыл ветерана курткой от холода.