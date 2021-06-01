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    01 июня 2021, 22:19

    Сидевшего с Путиным на параде Победы ветерана обокрали в Москве

    Александра Ломейко

    Пожилой житель Москвы стал жертвой злоумышленников. Неизвестные обманом убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны отдать им 400 тысяч рублей.

    Пенсионер рассказал о хищении денежных средств сотрудникам отдела полиции по району Текстильщики 29 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка.

    Ветеран ВОВ Василий Пронин уточнил, что ему на домашний телефон позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов.

    «Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. По словам звонившего, это якобы было необходимо для задержания с поличным мошенника», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Доследственную проверку организовали и в управлении СК РФ по Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

    Василий Гаврилович Пронин, напомнило РИА «Новости», участвовал в битве на Курской дуге. Во время парада Победы 9 мая он сидел рядом с Владимиром Путиным. Президент РФ укрыл ветерана курткой от холода.