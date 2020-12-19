По подозрению в убийстве задержан сотрудник Ставропольского главка МВД
Как сообщило «МВД-Медиа», 12 декабря в полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила о пропаже своего сына 1990 года рождения. Его тело нашли 17 декабря.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния», — говорится в сообщении.
Сотрудник МВД по результатам проверки будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности по закону.
Ранее СМИ сообщали об аресте четырех полицейских, которых заподозрили во взятках за консультации во время съемок фильма о серийном убийце Андрее Чикатило.