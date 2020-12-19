По подозрению в убийстве задержан сотрудник Ставропольского главка МВД

По подозрению в убийстве мужчины был задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД по Ставропольскому краю. Тело пропавшего было найдено на выезде из Ставрополя с признаками насильственной смерти.

Как сообщило «МВД-Медиа», 12 декабря в полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила о пропаже своего сына 1990 года рождения. Его тело нашли 17 декабря.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния», — говорится в сообщении.

Сотрудник МВД по результатам проверки будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности по закону.

Ранее СМИ сообщали об аресте четырех полицейских, которых заподозрили во взятках за консультации во время съемок фильма о серийном убийце Андрее Чикатило.