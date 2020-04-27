По факту хлопка в Волгограде завели уголовное дело. Видео

В Волгограде возбудили дело по факту хлопка, из-за которого пострадал 69-летний мужчина. Дело рассматривается по статьям «покушение на убийство» и «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее сообщалось, что несколько часов назад на улице Хорошева в Волгограде произошел взрыв. Неустановленный боеприпас взорвался в автомобиле, когда в него сел пенсионер.

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК завели уголовное дело по подозрению в «покушении на убийство» и «незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств». Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и полиция. Они изучают обстоятельства преступления и устанавливают причастных к нему лиц.

Мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован, он сейчас находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. СК также опубликовал видео с места взрыва.