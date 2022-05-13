Адвокат: начальника ангарского СИЗО-6 арестовали по делу о взятке

Начальника ангарского СИЗО — 6 Ангарска арестовали по делу о взятке от осужденного. Об этом «360» рассказала адвокат Юлия Чванова. Она пояснила, что представляет интересы заключенного, который проходит по делу свидетелем.

Адвокат пояснила, что уже направляла жалобы на начальника СИЗО, который, оп ее словам, совершал преступления в отношении ее подзащитного. Сейчас руководителя колонии обвинили во взятке от этого же заключенного, который ремонтировал канцелярию ради УДО за свой счет.

«Поскольку он обвиняется во взятке, то потерпевших по делу нет. Заключенный, который об этом заявил, проходит по делу свидетелем», — отметила Чванова.

Адвокат добавила, что накануне была проведена очная ставка между заключенным и начальником изолятора, но бывший руководитель учреждения отказался свидетельствовать против себя.

«Вчера Кировский районный суд вынес постановление о взятии начальника колонии под стражу», — подытожила адвокат.