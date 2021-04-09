По делу о подготовке теракта в Кисловодске задержали 14 человек

Сотрудники СК возбудили уголовные дела в отношении 14 человек. Они проходят подозреваемыми по статьям террористической и экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Следователи основывались на материалах УФСБ по Ставропольскому краю, центра «Э» и МВД России по региону.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Организация и участие в деятельности экстремистской организации“, „Приготовление к совершению террористического акта“, „Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору“», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что один из подозреваемых — Тимурлан Гогуев — в 2017 году на территории Кисловодска организовал деятельность международного религиозного объединения, запрещенного на территории РФ.

С 2017 года по 2 апреля 2021 года остальные задержанные добровольно вошли в это объединение. Они пропагандировали его деятельность, вербовали новых участников, распространяли религиозную литературу.

Также выяснилось, что один участник вместе с сожительницей 5 апреля 2021 года планировал взорвать административное здание ОМВД в Кисловодске. Но спецслужбы оперативно прервали их планы.

В домах подозреваемых прошли обыски, была изъята религиозная литература, стрелковое оружие, а также компоненты для изготовления взрывных устройств. Все они сейчас задержаны, решается вопрос о мере пресечения.