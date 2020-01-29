    29 января 2020, 21:44

    По делу Голунова задержали еще одного полицейского

    Светлана Степанова

    В Москве задержан шестой полицейский по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова — Игорь Лиховец. Как сообщило издание «Комсомольская правда», до увольнения он являлся заместителем главы окружного отдела УВД по контролю за оборотом наркотиков.
    По делу Голунова задержали еще одного полицейского

    Обвинение московским экс-полицейским еще не предъявлено. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, это будет сделано в ближайшее время.

    Следствием установлено, что летом прошлого года полицейские незаконно привлекли корреспондента отдела расследований портала «Медуза» к уголовной ответственности. Они подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру.

    «Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств», — сообщила Петренко.

    Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Сотрудники полиции обнаружили в его рюкзаке, а затем и в жилище препарат мефедрон. Журналист с самого начала утверждал, что наркотики ему были подброшены. Уголовное преследование через некоторое время было прекращено «в связи с недоказанностью».

    В декабре президент России Владимир Путин попросил провести расследование, которое позволит установить всех причастных к делу Голунова. До недавнего времени расследование велось в отношении неустановленных лиц. Пятерых полицейских, которых подозревают в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, задержали утром 29 января.