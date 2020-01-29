По делу Голунова задержали еще одного полицейского

Обвинение московским экс-полицейским еще не предъявлено. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, это будет сделано в ближайшее время.

Следствием установлено, что летом прошлого года полицейские незаконно привлекли корреспондента отдела расследований портала «Медуза» к уголовной ответственности. Они подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру.

«Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств», — сообщила Петренко.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Сотрудники полиции обнаружили в его рюкзаке, а затем и в жилище препарат мефедрон. Журналист с самого начала утверждал, что наркотики ему были подброшены. Уголовное преследование через некоторое время было прекращено «в связи с недоказанностью».

В декабре президент России Владимир Путин попросил провести расследование, которое позволит установить всех причастных к делу Голунова. До недавнего времени расследование велось в отношении неустановленных лиц. Пятерых полицейских, которых подозревают в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, задержали утром 29 января.