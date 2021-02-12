Плотника Зоологического института заподозрили в краже черепов редких животных

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета задержали плотника Зоологического института РАН. По данным следствия, он выносил из здания черепа редких животных и продавал их школьнику.

50-летний мужчина был задержан возле гостиницы «Прибалтийская». Также известно, что он ранее был судим, написала «Фонтанка».

По предварительным данным, подозреваемый с августа 2020 по январь 2021 выносил из лаборатории института черепа редких животных, в том числе бамбукового медведя и золотой кошки.

Сотрудники полиции выяснили, что он продавал их 16-летнему школьнику. А тот сбывал их в интернете. Ученые РАН оценили ущерб в 3,5 миллиона рублей. Но подросток получил за черепа гораздо меньше. Дома у мальчика нашли 28 из пропавших 50 черепов. Юноша проходит по делу пока как свидетель. В правоохранительных органах не прокомментировали ситуацию.

Директор Зоологического института РАН заявил о краже в полицию 10 февраля. Он утверждал, что из лаборатории вынесли 50 черепов.