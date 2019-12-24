Племянника вора в законе атаковали в Турции
Племянника азербайджанского вора в законе Магу Руставского ударили ножом в Турции. Там его дядя Надир Салифов по кличке Лоту Гули избегает уголовного преследования. Об этом сообщило ИА «Прайм Крайм» со ссылкой на собственные источники.
По информации «Экспресс газеты», инцидент произошел в стамбульском ресторане. Руставский отдыхал в компании своих друзей. Однако на место приехала группа бандитов во главе с Квежовичем (Гурамом Чихладзе). Они потребовали объяснить недавние обстоятельства, в которых племянник Лоту Гули поступил не «по понятиям».
Так началась массовая драка. Во время нее Руставский получил неопасное ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали.
Ранее отечественные воры в законе выбрали «держателя всемирного „общака“ российской мафии».