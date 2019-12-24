Племянника вора в законе атаковали в Турции

По информации «Экспресс газеты», инцидент произошел в стамбульском ресторане. Руставский отдыхал в компании своих друзей. Однако на место приехала группа бандитов во главе с Квежовичем (Гурамом Чихладзе). Они потребовали объяснить недавние обстоятельства, в которых племянник Лоту Гули поступил не «по понятиям».

Так началась массовая драка. Во время нее Руставский получил неопасное ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали.

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