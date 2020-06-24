Племянника экс-руководителя «Дагавтодора» убили в Махачкале

Племянника бывшего руководителя «Дагавтодора» Магомедрасула Омарова Абдулбасира Омарова застрелили во время драки в Махачкале. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник рассказал, что по подозрению в убийстве местные полицейские разыскивают трех человек.

Источник фото: «360»

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану, 23 июня, в районе 23:00, у ворот на территории ОАО «Махачкалаводоканал» в Махачкале в ходе драки 27-летний местный житель получил несколько пуль из пистолета. От полученных ран он позже умер в больнице. Следователи не указывают имя погибшего.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Сотрудники следственного ведомства сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.