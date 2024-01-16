Криминал 16 января 2024, 21:48 «Платье и кроссовки». Трепова рассказала, на что потратила деньги от украинских кураторов Трепова купила одежду на вознаграждение от украинских кураторов РИА «Новости»

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Обвиняемая в совершении теракта в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Дарья Трепова* в суде дала показания, что на часть вознаграждения от украинских кураторов она купила обувь, платье и абонемент в фитнес-зал. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам девушки, примерно треть от 193 тысяч рублей ей пришлось потратить на перелеты, проживание, открытки и проезд.

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«Лично себе я купила кроссовки, платье в секонд-хенде и абонемент на фитнес. 30 тысяч всего», — рассказала она.

Также в кошельке Треповой* на онлайн-сервисе обмена цифровых валют Binance осталось примерно 10 тысяч рублей.

Осенью 2023 года Дарья Трепова* принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе на Университетской набережной и вручила ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину). В результате взрыва журналист погиб от полученных травм.

На суде Трепова* рассказала, что выполняла указания объявленного в федеральный розыск журналиста Романа Попкова. Также она собиралась уехать на Украину после выполнения задания.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.