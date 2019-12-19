Пластиковые шарики вместо черной икры подсунули предпринимателю в Ленинградской области

В полицию обратился житель поселка Горелово Ленинградской области. Оказалось, что пострадавший — генеральный директор фирмы, которая занимается продажей морепродуктов в поселке Ропша. Мужчина рассказал, что в сентябре ему позвонил неизвестный и предложил купить качественную черную икру по выгодной цене. Предприниматель согласился, после чего встретился с поставщиком, попробовал товар и заключил сделку на небольшую партию, написало ИА Nation News.

Через некоторое время предпринимателю предложили купить 13 килограммов черной икры за 234 тысячи рублей. Мужчина согласился.

Какого было его удивление, когда открыв один из 26 контейнеров с икрой, бизнесмен обнаружил вместо деликатеса цветные шарики из полимера. Такое же содержимое оказалось во всей таре. Продавец на связь выходить перестал.

Мужчина написал заявление в полицию. Ущерб составил около двухсот пятидесяти тысяч рублей.