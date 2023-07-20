Криминал 20 июля 2023, 15:26 Плантацию с наркотиками выявили в Пензенской области

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Плантацию по производству наркотических растений обнаружили у 55-летнего жителя села в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Полиция обнаружила, что мужчина хранил у себя растительное наркотические вещества массой 6,5 килограмма. При этом на приусадебном участке он выращивал 605 кустов растений, из которых делают наркотики.

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Против него возбудили два уголовных дела за хранение веществ и за выращивание наркотических растений.