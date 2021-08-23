Плантацию с маком обнаружили в Тюменской области

В Тюменской области правоохранители обнаружили на огороде у местного жителя свыше 800 кустов мака. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Кусты с маком нашли у 41-летнего жителя Ялуторовского района, который ранее был судим. Он утверждал, что выращивал мак для личного употребления. В доме мужчины обнаружили посуду, в которой оказались следы вещества бурого цвета. Выяснилось, что в ней изготавливалось наркотическое вещество. Возбуждено уголовное дело.