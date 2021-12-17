Полицейские обнаружили нарколабораторию по выращиванию конопли в частном доме на территории поселка Александровская Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте и производстве наркотиков. Под статью пошел житель Карелии. У злоумышленника забрали 376 упаковок с семенами конопли. Там также обнаружили 194 горшка с растением. Кроме того, следователи конфисковали 26 полимерных пакета, в которых находилось вещество общим весом около 2,3 тысячи граммов.