Криминал 28 декабря 2023, 15:09 Планировавшей подорвать ТИК в Запорожской области украинке предъявили обвинение Запорожская прокуратура направила в суд дело о терроризме в отношении украинки Freepik

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Уголовное дело в отношении 52-летней гражданки Украины, планировавшей подорвать участок территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Запорожской области, дошло до суда. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, жительница села в Васильевском районе Запорожской области входила в некое террористическое сообщество, которое характеризовалось «сплоченностью, тщательным планированием и подготовкой совершения преступлений». Участники общались в мессенджере. Осенью 2022 года сообщник передал женщине данные о местонахождении тайника с самодельной взрывчаткой, с помощью которой она собиралась совершить теракт на участке ТИК. Однако попасть в здание ей помешали правоохранители.

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При обыске у гражданки Украины нашли взрывное устройство мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте и 12 граммов каннабиса (наркотическое средство).

Женщину обвинили в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), а также незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта (часть 1 статьи 228 К РФ). Уголовное дело направили в Южный окружной военный суд.

Дело в отношении пока неустановленных участников террористического сообщества, действовавшего против интересов России и спецоперации, выделили в отдельное производство.