Криминал 29 августа 2023, 08:36 Планировавшего взорвать рынок подростка арестовали в Красноярске ТАСС: школьника задержали после подготовки теракта на рынке Красноярска pxhere.com

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Девятиклассника из Красноярска арестовали по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Молодого человека задержали в момент приобретения компонентов для создания самодельной бомбы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В Красноярске задержан 16-летний школьник одной из гимназий <...>. Подросток арестован по подозрению в подготовке теракта», — указал источник.

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По его словам, девятиклассник хотел устроить взрыв на рынке в Кировском районе Красноярска. Его задержание произошло около одного из кафе. Во время этого процесса у подростка обнаружили химические вещества и дымовые шашки.

Правоохранители возбудили уголовное дело против школьника.

Ранее двум подросткам вынесли приговор за подготовку теракта в Новосибирске в здании паспортно-визового центра. Мотивом преступления стала ненависть к мигрантам. Школьники получили по три и четыре года заключения в воспитательной колонии.