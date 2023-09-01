Криминал 01 сентября 2023, 10:14 Планировавшего устроить теракт в Курске осудили на 15 лет Суд приговорил к 15 годам тюрьмы планировавшего теракт в Курске россиянина РИА «Новости»

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Второй Западный окружной военный суд вынес приговор россиянину Рамазану Муртузову, который планировал устроить взрыв на вокзале или в торговом центре Курска по заданию Службы безопасности Украины. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

«Путем частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет», — заявила представительница суда.

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Она уточнила, что мужчина три года пробудет в тюрьме, остальной срок — в колонии строго режима. Также его обяжут выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, обвиняемого ждет ограничение свободы на полтора года. Адвокаты фигуранта дела приговор пока не обжаловали.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщала ранее в августе о том, что житель Калужской области по поручению украинских националистов готовился устроить теракт на территории России. Мужчину задержали.