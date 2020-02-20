Планировавшего теракт в родной школе студента посадили на 8 лет в Хабаровске

В Хабаровске осудили молодого человека, который готовил террористический акт в своей бывшей школе. Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы.

Решение вынес 1-й Восточный окружной военный суд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю.

19-летнему местному жителю придется ответить за «покушение и приготовление к совершению теракта».

Следствие выяснило, что молодой человек был последователем идеологии school shooting («стрельба в школах» — прим. ред.). Он хотел прийти в школу № 30 Хабаровска, где раньше учился, и устроить там массовый расстрел.

Для этого студент пытался получить разрешение на покупку оружия. Приобрести его хабаровчанин намеревался в интернете.

Силовики нашли в квартире осужденного листовки запрещенной в России организации «Русское национальное единство», символику school shooting и разгрузку для боеприпасов. Дома студент держал обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему с картечью.

Молодого человека, напомнили местные СМИ, задержали еще 21 февраля прошлого года. На допросе студент Дальневосточного института управления РАНХиГС сознался, что хотел «убивать школоту».

Свою вину осужденный признал полностью.