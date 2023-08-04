Важное 04 августа 2023, 11:36 Планировавшего теракт гражданина Украины задержали в Запорожской области ФСБ сообщила о задержании в Запорожье украинца, планировавшего теракт против властей РИА «Новости»

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Силовики задержали в Запорожской области гражданина Украины, который хотел устроить теракт против администрации региона. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, написал ТАСС.

Операция проходила совместно с ГУ МВД России в Запорожской области.

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«…задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области», — заявили в ведомстве.

Мужчина хотел использовать самодельное взрывное устройство. Ранее представители ФСБ проинформировали о том, что пособников ВСУ задержали в Херсонской области.

Эти люди передавали украинской стороне данные о военной инфраструктуре России в зоне спецоперации. Речь идет о молодых людях 1999 и 2004 годов рождения. Оба являются украинскими гражданами и живут в Херсонской области.