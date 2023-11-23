Криминал 23 ноября 2023, 16:13 Планировавшего сражаться за Украину россиянина задержали на границе ФСБ по Брянской области задержала россиянина, собиравшегося сражаться за Украину РИА «Новости»

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Россиянина, планировавшего участвовать в конфликте на стороне Украины, задержали на российско-украинской границе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Брянской области.

По данным ведомства, мужчина собирался вступить в одну из запрещенных в РФ террористических организаций и участвовать в боевых действия против российской армии. Россиянина задержали, когда он пытался выехать на Украину.

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Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее УФСБ по Нижегородской области сообщило о задержании россиянина, который тоже планировал уехать на Украину и вступить в террористическую организацию. Мужчина стал фигурантом дела о госизмене.

В октябре сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Белгородской области, намеревавшегося вступить в подразделение ВСУ. Обвиняемый переписывался с представителями украинских спецслужб по электронной почте.