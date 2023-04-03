Криминал 03 апреля 2023, 22:16 Планировавшего сбыть более килограмма наркотиков студента задержали в Самаре

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Полицейские Самары задержали студента, который планировал распространить свыше килограмма наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные областного Главка.

Молодого человека остановили неподалеку от дома на проспекте Кирова. При себе у 18-летнего злоумышленника обнаружили несколько свертков с веществом растительного происхождения. При этом в его телефоне находились фотографии с геолокациями тайников-закладок. Спустя время в этих местах обнаружили наркотики. В результате у студента изъяли 1,3 килограмма запрещенных веществ.