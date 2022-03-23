Планировавшего бегство в Сирию сторонника ИГ приговорили к 13 годам лишения свободы

Стороннику ИГ* Артуру Сатимирову дали 13 лет колонии. Приговор Южного окружного военного суда вступил в силу, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.

Незаконную деятельность Сатимирова пресекли сотрудники правоохранительных органов еще в 2020 году. ЦОС ФСБ России поделился кадрами его задержания.

Представители ведомства во время обыска квартиры преступника обнаружили у него оружие и экстремистскую литературу.

Суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям. Ему вменили незаконное хранение оружия, подготовку преступления, а также участие в запрещенной организации и совершение террористического акта. В общей сложности Сатимирова приговорили к 13 годам лишения свободы.

Ведомство сообщило, что мужчина был сторонником ИГ*. По данным ФСБ, Сатимиров планировал совершить теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Также в ведомстве заявили, что после преступления мужчина намеревался уехать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне террористических структур.

* «Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.