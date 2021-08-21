План «Сирена» ввели для поимки беглецов из психбольницы в Бурятии

План «Сирена» ввели в Улан-Удэ и еще четырех районах Бурятии. Меры принимаются для поимки семерых мужчин, которые сбежали из психдиспансера.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики, на преступников по всем этим районам разослали ориентировки.

Уточняется, что во время их побега пострадал один из сотрудников психдиспансера. Санитар получил поверхностные ранения. Сейчас он дома.

Шесть из семи сбежавших из психбольницы в Бурятии ранее были осуждены по разным статьям, в том числе за тяжкие преступления.

Среди беглецов трое были осуждены за кражу. Это 39-летний Жаргал Муханаев, 38-летний Василий Поспелов, 32-летний Аламжи Аюшеев.

Двое сбежавших — 34-летний Александр Расов и 39-летний Валерий Найпак — были отправлены на принудительное лечение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Еще один беглец — 22-летний Булат Лубнов. Он был осужден за вымогательство.

Седьмой сбежавший после погрома пациент больницы — 41-летний Александр Абрахимов. Мужчина — инвалид 2-й группы. В диспансере он также проходил принудительное лечение.