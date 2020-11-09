План «Перехват» объявили в Воронеже после стрельбы в воинской части

Минобороны РФ объявило о том, что на аэродроме Балтимор в Воронеже срочник убил трех военных. Все произошло рано утром 9 ноября. Молодой человек совершил нападение на должностных лиц, которые прибыли на аэродром для проверки.

Солдат отобрал оружие у офицера и скрылся. Его разыскивают на территории воинской части и за ее пределами. РИА «Новости» назвало имя срочника: это Антон Макаров. СМИ написали, что молодому человеку 20 лет, и показали ориентировку на него.

Известно о трех убитых и одном раненом. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Он находится в сознании. Врачи 416-го Военного госпиталя Минобороны России зафиксировали у него легкое огнестрельное ранение. Повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки.

В средствах массовой информации также проходит неподтвержденная информация о том, что жертвами стрелка оказались два офицера и солдат-срочник.