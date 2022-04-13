План «Перехват» объявили в Пензе, чтобы поймать грабителя

Полицейским в Пензе пришлось объявить план «Перехват», чтобы разыскать грабителя, который напал на пенсионерку. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

Грабитель вырвал у женщины сумку с деньгами, телефоном и документами. После этого злоумышленник скрылся на такси.

В итоге полицейские его задержали. Выяснилось, что мужчина уже был судим ранее.

«По словам задержанного, преступление он совершил из-за трудного материального положения, а когда убегал с места преступления, похищенный телефон и документы он сразу выбросил, чтобы их могли быстро найти», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Теперь грабителю грозит срок до четырех лет.