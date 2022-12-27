Криминал 27 декабря 2022, 09:32 План-перехват объявили в Макеевке после убийства семьи из восьми человек Мэр Макеевки Ключаров: план-перехват объявили в городе после убийства семьи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранительные органы Макеевки объявили план-перехват в Макеевке (ДНР) после убийства семьи, состоявшей из восьми человек. Об этом заявил мэр города Владислав Ключаров, сообщило Донецкое агентство новостей.

«Сейчас по городу объявлен план-перехват „Сирена“», — сказал он.

Реклама

По его словам, пока оперативные службы не дают комментариев по этой ситуации. Сначала нужно выяснять, что произошло на самом деле. Ключаров уточнил, что убийство произошло в 22:55 26 декабря. Неизвестные также угнали автомобиль.

Реклама

Ранее сообщалось, что семью из восьми человек расстреляли. В числе жертв — трое детей, младшему было около года. Преступление произошло в Черногвардейском районе Макеевки. Силовики сразу же начали работу на месте случившегося. Макеевка находится в 50 километрах от Донецка и является одним из самых крупных городов в Донецкой Народной Республике.