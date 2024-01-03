Криминал 03 января 2024, 21:21 Пятого подозреваемого в нападении на участников СВО задержали в Челябинске Полиция задержала пятого подозреваемого в нападении на бойцов СВО в Челябинске РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали пятого участника конфликта в Челябинске, в ходе которого пострадал участник специальной военной операции. Об этом изданию Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сегодня еще одного подозреваемого, ранее судимого за кражу и разбой, челябинца доставили в региональный СК России для проведения дальнейшего разбирательства.

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«Ситуация находилась на контроле руководства ГУ МВД по области», — добавили в главке.

Утром 2 января челябинские полицейские провели задержание четвертого подозреваемого в нападении на бойцов СВО в новогоднюю ночь.

Группа нетрезвых молодых людей начали бить военных палками, пинать ногами и распылять в лицо из баллончиков. В результате один из демобилизованных военнослужащих получил травму глаза. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и начали поиски подозреваемых.