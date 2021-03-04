Пятилетняя девочка погибла в Краснодарском крае после того, как на нее сбросил землю КамАЗ

В Краснодарском крае водитель КамАЗа при выгрузке перегноя засыпал пятилетнюю девочку. Ребенок погиб.

Вечером 2 марта родители девочки обнаружили, что ее нигде нет. Через некоторое время они нашли ее тело в земле. В Следственном комитете Краснодарского края рассказали, что в этот же день 40-летний водитель привез перегной на грузовом автомобиле в частный дом в станице Старомышастовской. Во время разгрузки во дворе гуляла пятилетняя дочь хозяина.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

Следственный отдел СКР по Динскому району региона возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства трагедии.

В среду, 3 марта, в Екатеринбурге в руке у шестилетней девочки взорвался патрон. Она пыталась его разогреть с помощью зажигалки. В момент происшествия ребенок находился один дома.