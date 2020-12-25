Пятиклассница рассказала, что соблазнила отчима за его заботу

Следователям девочка рассказала, что мать излишне строга. При этом отчим всегда относился к школьнице, заботился и спрашивал о ее делах. Он утешал ребенка после ссор с матерью и покупал сладости. Школьница призналась, что хотела отблагодарить мужчину за доброту.

После очередной семейной ссоры она ушла из дома и попросила отчима ее приютить. Тогда уже прошло несколько месяцев с момента его расставания с матерью пятиклассницы. Полицейские нашли ее и вернули матери, пишет «Экспресс газета».

Девочка заявил, что вступала в интимную связь с мужчиной. Он якобы уговаривал ее подождать несколько лет, но в итоге поддался на уговоры. Как установили медики при осмотре девочки, она осталась девственницей. В настоящий момент мужчина задержан. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.