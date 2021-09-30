Пятерым участникам ИГ вынесли приговор за подготовку терактов в Москве

Пятерым участникам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* вынесли приговор за подготовку терактов в Москве. По данным ФСБ, они готовили подрывы зданий полиции и образовательного учреждения.

Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Он вступил в законную силу, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Обвиняемые были признаны виновными по статьям об организации деятельности террористической организации и террористическом акте.

«Суд приговорил Алибекова И. А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова М. Р. и Баходурова Ф. Д. — к 18 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей каждому, Шахмедова Т. И. — к 19 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей, Мамурова У. К. — к 18 годам лишения свободы», — уточнили в ведомстве.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.