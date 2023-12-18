Криминал 18 декабря 2023, 04:48 Пятерых военных в Волгограде осудили за взятки с целью избежать СВО — СМИ «Коммерсант»: в Волгограде осудили 5 военных за взятку, чтобы не ехать на СВО Freepik

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Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пятерым военным, которые дали взятки, чтобы не ехать повторно в зону СВО. Об этом сообщил «Коммерсант».

Военнослужащих обвинили в даче взятки исполняющему обязанности командира батальона. Двоих подсудимых оштрафовали, еще двоим дали условные сроки помимо штрафов, реальный срок получил только один фигурант, сообщила газета.

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Осужденный на реальный срок на момент суда уже не был военнослужащим, он получил два года колонии общего режима и штраф в размере 750 тысяч рублей. Остальным присудили денежные санкции от 150 тысяч до 750 тысяч рублей. В отношении взяткополучателя гарнизонный военный суд дела не заводил.

В Архангельске по подозрению во взяточничестве в начале декабря задержали чиновника — начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства Алексея Калашникова. Его заподозрили в получении крупных взяток при заключении контрактов по содержанию ледовых переправ.