Пятерых мужчин заподозрили в незаконной добыче краснокнижных птиц в Иркутской области и задержали. Видео

Сначала следователи задержали в Эхирит-Булагатском районе двух мужчин, которые приехали в Сибирь из Подмосковья и Белгорода. В их машине нашли ловушки и голубей, которых используют как приманку для хищных птиц. Позже в Иркутске задержали еще трех человек по подозрению в браконьерстве. Они оказались иностранцами. Полицейские обнаружили в их съемной квартире приспособления для ловли птиц, бинокль и двух хищных пернатых семейства соколиных.

По данным следствия, птиц собирались вывезти за границу в ящике, который имитирует автомобильное музыкальное оборудование.

30 сентября следователь и орнитолог выпустили одного найденного у предполагаемых браконьеров сокола-сапсана. Вторую птицу пока оставили под наблюдением специалистов.

Задержанных объявили в преступлении по части третьей статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.