Пятерых детей в Германии нашли мертвыми. Их мать пыталась покончить с собой

Полиция обнаружила в квартире в немецком городе Золинген тела пятерых детей. Среди погибших три девочки в возрасте полутора, двух и трех лет и два мальчика шести и восьми лет.

Как сообщает Bild, в полицию обратилась бабушка детей. Она рассказала, что ее 27-летняя дочь убила пятерых детей и забрала из дома шестого — 11-летнего сына. По ее словам, ее дочь хотела совершить самоубийство.

По данным издания, 27-летняя женщина прыгнула под поезд в соседнем Дюссельдорфе, который находится в 25 километрах от ее дома. Она не погибла, но получила серьезные травмы. Сейчас она находится в больнице под охраной полиции.

Ее 11-летний сын не пострадал. Его нашли с бабушкой. По данным полиции, женщина отвела ребенка на главный вокзал и он сам поехал к бабушке. Следователи также связались с отцом детей, но подробности не разгласили.

Мотив женщины остается неизвестным. Ее допросят, когда она придет в себя.